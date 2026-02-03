Im Oktober vergangenen Jahres hat eine Frau in einem Supermarkt in Magdeburg eine Geldbörse gestohlen. Nun fahndet die Polizei nach ihr.

Frau stiehlt Geldbörse in Magdeburger Supermarkt: Wer kennt die Täterin? (Foto im Text)

Die Polizei Magdeburg sucht nach einer Diebin.

Magdeburg. - Am 10. Oktober 2025 hat eine Frau in einem Superparkt im Magdeburger Stadtteil Diesdorf einer anderen Person die Geldbörse gestohlen, teilt die Polizei mit. Sie fahndet nun mit Aufnahmen der Überwachungskamera nach der Diebin.

Den Angaben zufolge hat sich der Diebstahl gegen 18.30 Uhr ereignet. Im Verdacht steht eine Frau, so die Polizei.

Diese Frau wird verdächtigt eine Geldbörse gestohlen zu haben. (Foto: Polizei)

Sie wird wie folgt beschrieben:

hatte zusammengebundene Haare

trug eine dunkle Jacke

trug eine dunkle Umhängetasche

Wer kennt die Frau und/oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.