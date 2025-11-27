Anfang Oktober ist in Zielitz (Landkreis Börde) ein Pedelec gestohlen worden. Nun sucht die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach den Dieben.

Pedelec in Zielitz gestohlen: Wer erkennt die mutmaßlichen Diebe? (Fotos im Text)

Zielitz. - Unbekannte haben am 5. Oktober 2025 ein blau-schwarzes Pedelec aus einem Fahrradunterstand des Kali-Werks in Zielitz (Landkreis Börde) gestohlen, teilt die Polizei mit.

Der Eigentümer habe sein Fahrrad dort gegen 12.45 Uhr abgestellt und angeschlossen und den Diebstahl gegen 23.30 Uhr bemerkt, so die Polizei.

Aus diesem Fahrradunterstand des Kali-Werks in Zielitz wurde das Pedelec gestohlen. (Foto: Polizei)

Wer erkennt diese Person? (Foto: Polizei)

Die Polizei sucht Zeugen, die die mutmaßlichen Diebe identifizieren können. (Foto: Polizei)

Polizeiangaben zufolge handelt es sich bei den Tätern um eine Frau und einen Mann. Wer hat am 5. Oktober etwas beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03904/4780 entgegen.