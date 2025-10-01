Die Polizei in Magdeburg fahndet nach einem Mann, der aus einem Geschäft fünf Parfümflaschen gestohlen hat.

Die Polizei in Magdeburg sucht nach einem Mann, der Parfüm gestohlen haben soll.

Magdeburg. - Bereits am 26. April 2025 soll ein bislang unbekannter Mann in einer Drogerie im Breiten Weg in Magdeburg verschiedene Parfümflaschen gestohlen haben, teilt die Polizei mit.

Der Tatverdächtige habe demnach fünf Flaschen Parfüm aus dem Regal genommen und in seinem Rucksack verstaut. Anschließend habe er den Laden verlassen, ohne die Waren zu bezahlen.

Dem Geschäft entstand dabei ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Nun sucht die Polizei nach dem Mann.

Wer kennt diesen Mann? (Foto: Polizei)

Dieser Mann wird verdächtigt, Parfüm gestohlen zu haben. (Foto: Polizei)

Diese Aufnahme zeigt den Tatverdächtigen von hinten. (Foto: Polizei)

Wer kennt die abgebildete Person und/oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei Magdeburg unter dem Stichwort "Diebstahl von Parfümflaschen Breiter Weg" unter der Telefonnummer 03 91/546-32 95 entgegen.