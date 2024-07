Ein unbekannter Mann hat aus dem Marktkauf in Blankenburg ein Smartphone gestohlen. Die Polizei suchte mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter. Nun hat sie die Öffentlichkeitsfahndung eingestellt.

Diebstahl in Blankenburg

Die Polizei hat im Harz per Öffentlichkeitsfahndung nach einem Handydieb gesucht.

Blankenburg/DUR. - Bereits am 5. März hat ein Unbekannter aus dem Marktkauf in der Lerchenbreite in Blankenburg ein Smartphone gestohlen.

Die Polizei suchte mit Fotos nach dem mutmaßliche Täter, nun hat sie die Öffentlichkeitsfahndung beendet.