Ein sehr stark betrunkener Mann hat in Genthin versucht, Waren aus einer Drogerie zu stehlen. Die Polizei konnte ihn und zwei weitere mutmaßliche Ladendiebe festnehmen.

Genthin. – Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in der Geschwister-Scholl-Straße in Genthin drei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen.

Wie sie informiert, hatte die Diebstahlsicherung an der Kasse angeschlagen, als ein Mann in Begleitung einer weiteren Person den Drogeriemarkt verließ.

Polizei erwischt betrunkenen 40-Jährigen mit Diebesgut

Die Beamten konnten kurz darauf einen 40-Jährigen mit Einkaufskorb und nicht näher beschriebenem Diebesgut feststellen, heißt es dazu weiter. Der Mann sei betrunken gewesen. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,85 Promille angezeigt, dieser Wert kann lebensbedrohlich sein.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung seien zudem zwei weitere Personen (25 und 37 Jahre alt) und eine Sporttasche gefunden worden, so die Polizei. In der Sporttasche befanden sich den Angaben zufolge mehrere Parfüms, T-Shirts und weitere Gegenstände, die mutmaßlich aus der Drogerie stammten.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden alle drei Beschuldigten entlassen. Gegen sie wurden mehrere Verfahren eingeleitet.