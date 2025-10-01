An einer Tankstelle in Magdeburg hat eine bislang unbekannte Frau getankt und ist ohne zu bezahlen davon gefahren.

Getankt, ohne zu bezahlen - Wer kennt diese Benzin-Diebin? (Foto im Text)

Die Polizei in Magdeburg sucht nach einer Benzindiebin.

Magdeburg. - An einer Tankstelle in der Olvenstedter Straße in Magdeburg hat eine bislang unbekannte Frau am 22. Oktober 2024 getankt, ohne zu bezahlen, teilt die Polizei mit.

Die Frau habe demnach um 15.08 Uhr ihren Pkw mit 23 Litern Treibstoff gefüllt. Die Rechnung in Höhe von 40 Euro blieb die Tatverdächtige der Tankstelle jedoch schuldig. Nun sucht die Polizei nach der Frau.

Diese Frau wird verdächtigt, ihre Tankfüllung nicht bezahlt zu haben. (Foto: Polizei)

Wer kennt die abgebildete Person und/oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei Magdeburg unter dem Stichwort "Tankbetrug Olvenstedter Chaussee" unter der Telefonnummer 03 91/546-32 95 entgegen.