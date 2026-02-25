Während einer Kontrolle im ICE von Hannover nach Berlin hat eine 35-jährige Reisende am Dienstag den Zugchef attackiert. Zuvor war sie auf ihr ungültiges Ticket hingewiesen worden. Die Frau wurde in Stendal festgenommen.

Ungültige Fahrkarte: Im ICE auf der Strecke Hannover–Berlin kam es zu einem Übergriff auf den Zugchef.

Stendal. – In einem ICE-Zug von Hannover nach Berlin ist am Dienstag ein helfender Zugbegleiter von einer 35-Jährigen angegriffen worden, so die Polizei. Die Beamten nahmen die Frau am Bahnhof in Stendal zur Aufnahme der Identität fest.

Demnach zeigte die 35-Jährige bei der Fahrkartenkontrolle ein Quer-durchs-Land-Ticket vor, das nicht für die ICE-Verbindung gültig war. Der Kontrolleur habe ihr die Situation geschildert und ihr Alternativrouten gesucht. In Wolfsburg sollte sie den Zug laut Polizei verlassen.

Angriff auf Zugchef: 100 Fahrgäste müssen in Stendal umsteigen

Sie sei jedoch in der Bahn geblieben und habe dem Zugchef mit der Faust auf die rechte Körperhälfte geschlagen. Auch die Dienstjacke sei durch Festhalten und Ziehen beschädigt worden.

In Stendal warteten demnach bereits Beamte der Bundespolizei am Bahnhof. Der angegriffene Zugchef habe über Schmerzen im Bauch geklagt und seinen Dienst abbrechen müssen. Circa 100 Fahrgäste mussten den ICE verlassen, weil es für ihn keinen Ersatz gab.