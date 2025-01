Magdeburg. - Sage und schreibe sechs andere Wagen hat ein Autofahrer am Donnerstag bei einer Fahrt durch die Schönebecker Straße und Martinstraße in Magdeburg beschädigt. Danach sei er aus seinem nicht zugelassenen Pkw ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet, teilte die Polizei am Freitag mit.

Laut den Angaben war der Mann am 2. Januar gegen 16.20 Uhr mit einem Opel Corsa unterwegs. Dieser streifte zunächst in der Schönebecker Straße ein geparktes Auto. Nachdem der Corsa in die Martinstraße abgebogen war, touchierte er zwei weitere Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand abgestellt waren.

Danach fuhr das Auto auf einen Pkw auf, der dadurch wiederum auf einen anderen Wagen geschoben wurde. Insgesamt beschädigte der Autofahrer bei seiner Chaosfahrt im Magdeburger Stadtteil Buckau sechs andere Wagen.

Der Autofahrer, der nach den Unfällen zu Fuß flüchtete, wird wie folgt beschrieben:

etwa 35 Jahre alt

1,70 bis 1,80 Meter groß

schlank

dunkelblonde, kurze Haare

grauer Pullover

Wie es weiter von der Polizei heißt, waren die am Wagen angebrachten Kennzeichen gestohlen. Das Auto wurde nach den Unfällen abgeschleppt.

Das Polizeirevier Magdeburg sucht nach Zeugen und nimmt unter dem Stichwort „Unfallflucht Buckau“ unter 0391/5463295 Hinweise zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen entgegen.