weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Blaulicht
    4. >

  4. Nach Hinweis von Bürgerin: Polizei entdeckt Cannabis-Plantage in Calbe

Ehemaliger Supermarkt Nach Hinweis von Bürgerin: Polizei entdeckt Cannabis-Plantage in Calbe

Am Mittwochabend hat die Polizei eine große Cannabis-Plantage in einem ehemaligen Supermarkt in Calbe entdeckt. Zuvor gab eine Bürgerin den entscheidenden Hinweis.

Von DUR Aktualisiert: 16.01.2026, 12:23
Mehr als 800 Cannabispflanzen fand die Polizei in einem ehemaligen Supermarkt in Calbe.
Mehr als 800 Cannabispflanzen fand die Polizei in einem ehemaligen Supermarkt in Calbe. (Foto: Polizeirevier Salzlandkreis)

Calbe. - In Calbe (Salzlandkreis) ist am Mittwochabend eine Cannabis-Plantage entdeckt worden, nachdem eine Zeugin einen Hinweis gegeben hatte, so die Polizei.

Demnach durchsuchten die Beamten nach dem Tipp einen ehemaligen Supermarkt und fanden eine große Indoor-Plantage. Es seien mehr als 800 große Cannabispflanzen und professionelle Anbautechnik gefunden worden, so die Polizei. 

Die Polizei stellte sämtliche Pflanzen und das technische Equipment sicher.