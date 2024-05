Brandursache geklärt Das war der Auslöser für den Brand im Tedi und im Döner-Grill in Wernigerode

Am 24. Mai 2024 standen der Tedi und der Döner-Grill in der Ilsenburger Straße in Wernigerode in Flammen. Nun hat das Landeskriminalamt die Ursache für das den Brand ermittelt.