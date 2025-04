Nach einem Brand in Niederndodeleben ist ein Mehrfamilienhaus unbewohnbar. Ein Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Hat Bewohner selbst gezündelt? 53-Jähriger bei Feuer in Niederndodeleben schwer verletzt

Ein Mann kam nach einem Hausbrand in Niederndodeleben schwer verletzt ins Krankenhaus.

Niederndodeleben. - Zu einem Brand ist es am frühen Sonntagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Niederndodeleben (Landkreis Börde) gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach brannte eine Wohnung im Dachgeschoss des Hauses. Aus ihr wurde ein schwerverletzter, 53 Jahre alter Mann von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Anschluss daran hätten sich Rauch und Löschwasser im gesamten Haus verbreitet, heißt es.

Gegen den Verletzten werde wegen schwerer Brandstiftung ermittelt, so die Beamten weiter. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 200.000 Euro.