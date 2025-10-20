Eine Scheune im Salzlandkreis hat in der Nacht von Sonntag auf Montag gebrannt. Der Schaden in Egeln geht in die Millionen.

Scheune in Egeln komplett abgebrannt! Millionenschaden nach Großfeuer in der Nacht

In der Nacht von Sonntag auf Montag brannte eine Scheune in Egeln.

Egeln. – Am frühen Montagmorgen hat in Egeln (Salzlandkreis) in der Ascherslebener Straße eine Scheune gebrannt, wie die Polizei meldet.

Der Brand wurde demnach gegen Mitternacht gemeldet. Die Feuerwehr war mit 65 Kameraden im Einsatz. Das Gebäude sei kontrolliert niedergebrannt.

Brand im Salzlandkreis: Schaden auf 1,5 Millionen Euro geschätzt

Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Der Schaden wird von der Polizei auf 1,5 Millionen Euro geschätzt.

In der Scheune wurde Saatgut und Stroh gelagert. Außerdem sollen dort Agrarmaschinen untergestellt worden sein. In der vergangenen Woche sei eine größere Solaranlage auf dem Dach verbaut worden.