Der Keller eines Mehrfamilienhauses brannte in der Martin-Luther-Straße in Burg. 29 Menschen mussten evakuiert werden, sieben klagten im Anschluss über Atemwegsprobleme.

Burg. - Zum Brand eines Mehrfamilienhauses ist es am späten Mittwochabend in der Martin-Luther-Straße in Burg gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach brannte es um 21.57 Uhr in dem Hauseingang des Objekts. Starker Rauch sei aufgestiegen und mehrere Menschen hätten sich vor dem Gebäude versammelt. Weitere Hausbewohner hätten es wegen des dichten Qualms nicht aus dem Treppenhaus heraus geschafft, heißt es. Sie seien angewiesen worden, Türen zu schließen und am Fenster zu bleiben.

Die Hausbewohner seien schließlich über eine Drehleiter aus dem Gebäude befreit worden, so die Beamten weiter. Auch Bewohner aus den Nachbarhauseingängen seien vorsorglich evakuiert worden.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, stellte sich heraus, dass Möbel im Keller aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen hatten. Durch die Flammen seien außerdem Versorgungsleitungen im Haus beschädigt worden.

Alle 29 Hausbewohner konnten im Anschluss an den Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Bei sieben von ihnen bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Eine medizinische Versorgung sei jedoch abgelehnt worden, heißt es von Seiten der Polizei.

Zeugen, die Hinweise im Zusammenhang mit dem Brand oder möglichen Brandstiftern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03921/9200 bei der Polizei zu melden.