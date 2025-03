Am Montagabend ist es in Kalbe zu einem Autobrand gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Auto geht in Flammen auf - Kriminalpolizei ermittelt

Brand in Kalbe

In Kalbe hat am Montagabend ein Auto gebrannt.

Kalbe (Milde). - Am Montagabend hat in Kalbe ein Auto gebrannt. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 17.45 Uhr auf einer Grünfläche in der Ostpromenade zu dem Feuer.

Die Flammen konnten schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Dennoch habe der Brand einen wirtschaftlichen Totalschaden im mittleren vierstelligen Bereich am Fahrzeug verursacht, heißt es weiter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Brand eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Brandgeschehen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 03907/7240 zu informieren.