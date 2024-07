In der Nacht zu Mittwoch ist auf einem Balkon in Halberstadt ein Feuer ausgebrochen. Dabei entstand ein hoher Sachschaden.

Nach Feuer in Beckerstraße rund 30.000 Euro Schaden - 22 Kameraden im Einsatz

Brand in Halberstadt

In Halberstadt sind Balkonmöbel in Flammen aufgegangen.

Halberstadt/DUR. - Am Dienstag ist gegen 23.45 Uhr auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Beckerstraße in Halberstadt ein Feuer ausgebrochen.

Laut Polizei bemerkten Zeugen die Flammen. Demnach fingen Balkonmöbel aus bisher unbekannter Ursache Feuer und wurden dabei vollständig zerstört. Weil auch Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen wurden, sei ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden.

Die Feuerwehr Halberstadt war mit 22 Kameraden und sieben Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand zügig löschen, heißt es. Eine Brandursachenermittlung sei eingeleitet worden.