In Halberstadt haben eine Freifläche sowie mehrere Gegenstände nahe der Braunschweiger Straße gebrannt. Wie es zu dem Feuer kam.

Brand in Halberstadt

Halberstadt. - Nahe der Braunschweiger Straße in Halberstadt sind Teile einer Freifläche sowie mehrere Gegenstände am Donnerstag in Brand geraten.

Laut Polizei verursachte eine 54 Jahre alte Frau beim Zubereiten ihres Essens das Feuer, das außer Kontrolle geriet. Der provisorische Aufenthaltsort der Frau sei teilweise niedergebrannt. Auch die umliegende Flurfläche wurde durch die Flammen beschädigt, heißt es. Zeugen wählten demnach den Notruf.

Feuerwehrkräfte löschen laut Polizei den Brand und verhinderten ein weiteres Ausbreiten. Niemand sei verletzt worden. Der verursachte Sachschaden werde auf rund 200 Euro geschätzt.

Polizeibeamte leiteten Ermittlungen ein, heißt es weiter.