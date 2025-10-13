In Schönebeck ist am Sonntagmorgen ein Brand in einem Kellerabteil in der Garbsener Straße ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte alle Bewohner evakuieren.

Eine Brandursache habe bisher nicht festgestellt werden können. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf circa 500.000 Euro. Das Wohnhaus sei derzeit nicht bewohnbar.