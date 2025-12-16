In Oschersleben hat eine Gartenlaube auf dem Gelände eines Schützenvereins gebrannt. Zuvor sollen Unbekannte versucht haben, ein Materiallager aufzubrechen.

Oschersleben. - Auf dem Gelände des Schützenvereins in Oschersleben ist am Montagfrüh eine Gartenlaube vollständig abgebrannt, teilt die Polizei mit.

Die Polizei geht davon aus, dass sich unbekannte Täter den Maschendrahtzaun gewaltsam durchtrennten und sich so Zutritt auf das Gelände verschafften. Angaben zufolge sollen die Täter zunächst versucht haben, ein Materiallager aufzubrechen.

Brand einer Gartenlaube: Keine Waffen oder Munition gestohlen

Als dies misslang, wurde die Gartenlaube auf bislang unbekannte Weise in Brand gesetzt, rekonstruiert die Polizei den Vorfall. Waffen oder Munition seien nicht gestohlen worden.

Der Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.