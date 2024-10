Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann in kurzer Hose, der etwas mit dem Brand des Bahnhofsgebäudes in Demker zu tun haben könnte. Wer kennt ihn?

In Demker wurde das Bahnhofsgebäude in Brand gesteckt. Nun sucht die Polizei einen dicken Mann.

Demker. - Am frühen Montagmorgen, 26. August, brannte das Bahnhofsgebäude in Demker (Landkreis Stendal), wie die Polizei mitteilte. Nun hat sie eine Fahndung nach einem Mann herausgegeben, der im Zusammenhang mit dem Feuer stehen könnte.

Demnach habe ein bislang unbekannter Mann gegen 5 Uhr den Bahnsteig in Demker betreten und sei anschließend wieder mit dem Zug in Richtung Magdeburg gefahren, wie es heißt. Der Gesuchte sei an Armen, Beinen und Kleidung stark beschmutzt gewesen und eilig in den Zug eingestiegen.

So wird der Mann beschrieben:

50 bis 60 Jahre alt

1,70 m bis 1,75 m groß

korpulente Figur

kurze, helle Hose und dunkle Jacke

Wer etwas zur Tat oder dem gesuchten Mann sagen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03931/6850 oder in einer Polizeidienststelle zu melden.