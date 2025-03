Erneut hat in Magdeburg ein Auto gebrannt. Am frühen Mittwochmorgen fing in Neue Neustadt ein Fahrzeug am Fraunhoferplatz Feuer.

Feuerteufel zündelt wieder: Auto geht nachts am Fraunhoferplatz in Flammen auf

Magdeburg. - Die Brandserie im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt geht weiter: Am frühen Mittwochmorgen hat ein Auto am Fraunhoferplatz Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilt.

Das Feuer sei aus bislang ungeklärter Ursache gegen vier Uhr ausgebrochen, heißt es. Ein in der Nähe stehendes Auto sei durch die Hitze ebenfalls beschädigt worden. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht.

In den vergangenen Wochen kam es im Norden Magdeburgs immer wieder zu Autobränden. Unter anderem brannten Fahrzeuge an der alten Diamantbrauerei, an der Mittagstraße sowie in der Grünstraße und in der Bebertaler Straße. Ob dieser Fall mit denen aus der Vergangenheit zusammenhängt, ist nicht bekannt.

Personen, die Hinweise zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/5463295 bei der Polizei zu melden.