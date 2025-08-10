Ein brennender Mähdrescher hat in Ausleben am Sonntag einen riesigen Ackerbrand ausgelöst. Rund zwölf Hektar Feld standen in Flammen.

Knapp 40 Feuerwehrleute waren beim Ackerbrand in Ausleben (Börde) im Einsatz.

Ausleben. – Der Brand eines Mähdreschers hat in Ausleben (Landkreis Börde) für einen großen Ackerbrand gesorgt. Laut Polizei brannte am Sonntag eine Fläche von rund zwölf Hektar. Während der Mäharbeiten soll sich im Bereich des Hydrauliktanks der Maschine ein Feuer entfacht haben.

Während der rund zweistündigen Löscharbeiten waren nach Angaben der Polizei knapp 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Der Sachschaden betrage rund 250.000 Euro.