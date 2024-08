Kaffee-Lkw in Flammen: Stundenlange Sperrung Richtung Magdeburg

Lkw auf A2 in Flammen: Der Fahrer konnte noch rechtzeitig halten und die Sattelzugmaschine abkoppeln.

Kloster Lehnin. - Ein mit Kaffee beladener Lkw-Anhänger hat auf der A2 bei Kloster Lehnin im Landkreis Potsdam-Mittelmark gegen 21.30 Uhr Feuer gefangen und damit eine Sperrung der Autobahn in Richtung Magdeburg ausgelöst, wie die Polizei meldet.

Der Lkw-Fahrer habe den Brand bemerkt und konnte noch rechtzeitig rechts an den Fahrbahnrand fahren, die Sattelzugmaschine abkuppeln und somit Schlimmeres verhindern, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Fahrzeug brannte anschließend aus.

Rauchentwicklung: A2 in beide Fahrtrichtungen gesperrt

Aufgrund der Rauchentwicklung musste die Autobahn zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Gegen 23 Uhr waren die Löscharbeiten der Feuerwehren beendet. Während die Fahrbahn in Richtung Magdeburg später wieder freigegeben werden konnte, blieb sie in Richtung Potsdam weiter gesperrt.

Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Arbeiten zur Bergung des ausgebrannten Anhängers laufen seit circa 2 Uhr in der Nacht, teilte die Polizei mit.