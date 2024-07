Hämerten/DUR. - Auf der Elbe bei Hämerten im Landkreis Stendal hat sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr ein Sportbootunfall ereignet. Das teilte die Wasserschutzpolizei mit.

Den Angaben zufolge befand sich das Sportboot in der Talfahrt und fuhr am linken Ufer außerhalb der ausgewiesenen Fahrrinne. Dabei habe das Boot einen unter Wasser liegenden Buhnenkopf überfahren und sich daraufhin überschlagen, so die Polizei. Hierbei sei der Fahrer aus dem Boot herausgeschleudert und leicht verletzt worden.

Der Bootsfahrer musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Wasserschutzpolizei hat Ermittungen aufgenommen.