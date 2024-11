In Hohenwarsleben hat eine 26-jährige Frau Parfum im Wert von über 600 Euro aus einer Drogerie gestohlen. Bei ihrem Fluchtversuch griff sie einen Zeugen tätlich an.

Diebstahl in Drogerie: Frau klaut Parfum im Wert von 600 Euro und greift Zeugen an

Hohenwarsleben. - Eine 26-jährige Frau hat am Mittwoch in einer Drogerie in Hohenwarsleben (Landkreis Börde) Parfum gestohlen. Die Polizei konnte die Diebin nach eigenen Angaben festnehmen und das Diebesgut sicherstellen.

Ein Angestellter der Drogerie hatte vorher beobachtet, wie die 26-Jährige an der Kasse teure Parfums nicht bezahlte. Er sprach sie daraufhin an. Kurz darauf flüchtete die Täterin. Dabei griff sie den Zeugen tätlich an, so die Polizei.

Da sie ihren Personalausweis vergessen habe, sei sie zum Tatort zurückgekehrt. Die Polizei habe sie festgenommen, nachdem sie sich im Geschäft aggressiv verhalten hatte.

Nach Angaben der Polizei hatte die Täterin mehrere Parfümprodukte im Wert von über 600 Euro gestohlen.