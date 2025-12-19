In der Magdeburger Straße in Gommern ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein illegaler Polenböller explodierte in der Hand einer 13-Jährigen. Das Mädchen wurde dadurch schwer verletzt.

Die 13-Jährige wurde durch den illegalen Böller schwer an der Hand verletzt.

Gommern. - Bei einem Vorfall mit einem illegalen Feuerwerkskörper ist am Donnerstagmittag in Gommern (Jerichower Land) ein Mädchen schwer an der Hand verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 12 Uhr in der Magdeburger Straße.

Laut den derzeitigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass ein 14-Jähriger den Böller zündete, dieser jedoch zunächst nicht detonierte. Eine 13-Jährige habe den Feuerwerkskörper daraufhin in die Hand genommen, um ihn zu beseitigen.

Dabei sei der Böller explodiert und habe das Mädchen schwer an der Hand verletzt. Sie sei umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach Verletzung von 13-Jähriger: Polizei warnt vor illegalen Böllern

Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, um eindringlich vor dem Besitz und der Verwendung von illegalen Feuerwerkskörpern zu warnen. Diese stammen häufig aus dem Ausland und verfügen über keine Sicherheitskennzeichnung.

Von ihnen gingen erhebliche Gefahren aus, da es zu unkontrollierten Explosionen mit schweren Verletzungen oder Bränden kommen könne, so die Polizei. Verkauf und Nutzung solcher Böller seien strafbar.

Die Polizei appellierte, ausschließlich geprüfte Feuerwerkskörper mit CE-Kennzeichnung zu verwenden und diese keinesfalls an Personen unter 18 Jahren weiterzugeben.