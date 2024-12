Obwohl erst an Silvester Raketen und Böller gezündet werden dürfen, gab es in Sachsen-Anhalt bereits jede Mange Feuerwerk. Die Polizei berichtet von mehreren Einsätzen.

An velen Orten in Sachsen-Anhalt wird längst illegal geböllert. Mehrfach mussten Polizei und Feuerwehr ausrücken. Legal sind Böller und Raketen nur am Silvestertag und an Neujahr.

Magdeburg/dpa - Bereits vor Silvester haben einige Menschen in Sachsen-Anhalt Raketen und Böller gezündet. Die Polizeistationen in Magdeburg, Stendal und Halle berichteten von mehreren Einsätzen seit Samstag. "Geböllert wird im gesamten Gebiet", sagte ein Sprecher der Polizei Halle.

Größere Schäden, Brände oder Verletzte habe es bislang nicht gegeben, hieß es. Die Polizei Dessau-Roßlau berichtete von einem Knallkörper, der in einem Briefkasten explodiert sei.

Auch im Saalekreis berichtet die Polizei von meheren durch Böller zerstörten Briefkästen.

Bölern ist nur am Silvestertag und Neujahr erlaubt

Der offizielle Verkauf von Feuerwerk findet in Deutschland an den letzten drei Werktagen des Jahres statt, das Abbrennen von Raketen und Böllern ist aber erst an Silvester und Neujahr erlaubt.

In Magdeburg hatte Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) die Menschen in der Stadt gebeten, an Silvester auf Feuerwerk zu verzichten.

Sie verwies auf das Gedenken an die Opfer des Weihnachtsmarktanschlags sowie auf die von Feuerwerk ausgehende Gefahr. "Unfälle mit verletzten Personen wären eine zusätzliche Belastung für die Krankenhäuser", so Borris.