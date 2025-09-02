Auf der B224a an der Auffahrt zur A36 bei Wernigerode hat die Polizei am Montag geblitzt. Ein Autofahrer war dabei besonders schnell unterwegs.

Wernigerode. - Fast doppelt so schnell, wie erlaubt, war ein Pkw Montagvormittag auf der B224a an der Auffahrt zur A36 bei Wernigerode unterwegs, teilt die Polizei mit. Der Autofahrer hatte an der Messstelle 97 Kilometer pro Stunde auf dem Tacho. Erlaubt sind an dieser Stelle 50.

Nach Abzug der Toleranz erwartet den Autofahrer nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

In der Zeit von 6.30 Uhr bis 11.30 Uhr hatte die Polizei auf der Bundesstraße die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. In dem Messzeitraum stellten sie insgesamt 45 Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit fest - 23 davon lagen im Bußgeldbereich, so die Polizei weiter.