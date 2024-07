Ein 42 Jahre alter Mann ist nach einem McDonald's-Besuch in einer Filiale im sächsischen Zittau ins Krankenhaus gekommen. Das ist bislang zu dem Vorfall bekannt.

In seinem Essen fand ein Mann in einer McDonald's-Filiale in Zittau offenbar einen Nagel.

Zittau/DUR. - Zu einem Rettungseinsatz ist es am Mittwochabend in einem McDonald's-Restaurant in der Äußeren Weberstraße im sächsischen Zittau gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach soll ein 42 Jahre alter Mann beim Essen in dem Schnellrestaurant etwas Merkwürdiges bemerkt haben: Er gab an, einen Gegenstand beim Verzehr verschluckt und einen Nagel in den Speisen gefunden zu haben.

Notruf bei McDonald's: Wie kam der Nagel ins Essen?

Daraufhin rief er über den Notruf den Rettungsdienst und die Polizei. Die stellte vor Ort die bestellen Speisen sicher. Wie der Nagel ins Essen gelangte, ob der Gegenstand erst nachträglich in die Bestellung gelegt wurde und ob der 42-Jährige tatsächlich bereits Fremdkörper verschluckt hatte, ist bislang unklar. In der Überprüfung der Filiale und ihrer Waren vor Ort ergaben sich keine Erkenntnisse dazu, heißt es.

Der Mann kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung, schließt aber offenbar auch nicht aus, dass der Vorfall frei erfunden sei.