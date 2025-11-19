In Sülzetal ist ein 68-Jähriger auf einen besonders dreisten Betrug hereingefallen. Unbekannte hatten ihm über eine Online-Plattform eine hohe Rendite versprochen. Stattdessen verlor der Rentner eine hohe fünfstellige Summe.

So lief der dreiste "Deal": Betrüger zocken 68-Jährigen aus Sülzetal um riesige Summe ab

Im Sülzetal ist es zu einem schweren Fall von Online-Betrug gekommen.

Sülzetal. – Ein 68-Jähriger aus Sülzetal (Landkreis Börde) ist auf einen dreisten Betrug im Zusammenhang mit vermeintlichen Kapitalanlagen hereingefallen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Rentner im Internet nach Anlagemöglichkeiten gesucht – und war auf Diebe hereingefallen.