Eine Seniorin aus dem Jerichower Land ist durch Anlagebetrug um eine halbe Million Euro gebracht worden.

Burg. – Eine 84-Jährige aus dem Jerichower Land hat durch eine betrügerische Werbeanzeige eine halbe Million Euro verloren, teilt die Polizei mit.

Demnach habe die Seniorin im September 2025 auf eine vermeintliche Werbeanzeige des Bundeskanzlers Friedrich Merz reagiert. Darin sei eine Anlageninvestition von 250 Euro beworben worden.

Seniorin aus dem Jerichower Land um viel Geld betrogen

Sie habe daraufhin das Online-Formular ausgefüllt und sei dann von einem angeblichen Sachbearbeiter kontaktiert worden. Nach Installation einer App habe die Frau Investitionen im unteren vierstelligen Bereich getätigt.

Im weiteren Verlauf sei es zu weiteren, jedoch nicht autorisierten Abbuchungen und Überweisungen gekommen. Da Auszahlungen ausblieben und nur noch weitere Investitionen gefordert wurden, erstattete die 84-Jährige Anzeige wegen Betruges, so die Polizei.

Insgesamt belaufe sich der finanzielle Schaden der Frau auf eine mittlere sechsstellige Summe.