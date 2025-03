Ein 71-Jähriger ist in Magdeburg Opfer von Betrügern geworden. Diese hatten ihn dazu gebracht, Tausende Euro Bargeld an sie zu übergeben.

Betrug in Magdeburg

Magdeburg. - Ein 71-Jähriger ist mehrfach Opfer von Betrügern geworden, wie die Polizei meldet. Laut einer Mitteilung gaben sich die unbekannten Täter zum einen als Mitarbeiter seines Vermieters sowie als Polizeibeamte aus.

So sei es den Betrügern gelungen, den Magdeburger zu mehreren Bargeldabbuchungen zu bewegen, heißt es weiter. Das Geld hätten die Täter dann an sich genommen. Während der letzten Abbuchung am Bankschalter habe ein Mitarbeiter Verdacht geschöpft und die Polizei gerufen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand sei ein Schaden im oberen vierstelligen Bereich entstanden. Die Ermittlungen dauern an.