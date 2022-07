Auf der B 71 bei Wedringen in der Börde kam es am Donnerstag zu einer folgenschweren Kollision von zwei Fahrzeugen. Drei Personen wurden teils schwer veletzt.

Haldensleben - Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundestraße 71 bei Wedringen (Landkreis Börde) sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden.

Der Fahrer eines aus Richtung Vahldorf kommenden Pkw Dacia befuhr gegen 11.26 Uhr die B 71 in Richtung Wedringen. Der 74-jährige Fahrer übersah sowohl die Geschwindigkeitsbegrenzung, als auch die Verkehrszeichen zur Vorfahrtsregelung und fuhr an der abknickenden Hauptstraße geradeaus, so die Meldung der Polizei.

Ein von rechts kommender Pkw Peugeot stieß daraufhin mit dem Dacia zusammen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit schleuderte der Dacia nach links und überschlug sich. Der 74 Jahre alte Fahrer und seine 60jährige Beifahrerin wurden verletzt, sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 64-jährige Fahrerin des Peugeot wurde ebenfalls verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt.