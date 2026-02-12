Beim Wenden ist ein Bus auf der B188 zwischen Uchtspringe und Vinzelberg stecken geblieben und blieb quer auf der Fahrbahn stehen.

Falsche Richtung! Bus will auf B188 wenden und bleibt stecken: Straße dicht

Beim Wenden ist ein Bus auf der B188 stecken geblieben und stand quer auf der Fahrbahn.

Uchtspringe. – Durch ein missglücktes Wendemanöver ist es am Mittwochnachmittag zu einer einstündigen Sperrung der B188 gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach habe eine 52-jährige Busfahrerin zwischen den Abfahrten Uchtspringe und Vinzelberg (Landkreis Stendal) gemerkt, dass sie in die falsche Richtung fuhr.

Bus bleibt bei Wendemanöver auf der B188 stecken

Die 52-Jährige habe daraufhin versucht, den Bus zu wenden, blieb dabei jedoch im Bankett stecken. Somit stand der Bus quer auf der Fahrbahn, heißt es dazu weiter.

Der Bus musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Fahrgäste wurden durch einen anderen Bus abgeholt, teilt die Polizei abschließend mit.