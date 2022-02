Autofahrer stirbt bei Zusammenprall mit Sattelzug auf B90 im Saale-Orla-Kreis

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Thüringen ist am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Die B90 bei Bad Lobenstein war mehrere Stunden gesperrt.

Bad Lobenstein/dpa - Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen bei Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) ist ein 70 Jahre alter Autofahrer gestorben. Der Mann sei am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 90 mit seinem Wagen aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Lkw kollidiert, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend in Erfurt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein geschätzter Schaden von rund 90 000 Euro. Laut Medienberichten dauerte die Vollsperrung der Strecke mehrere Stunden an, weil der Lkw nach dem Unfall drohte, die Straßenplanke oberhalb der Saale zu durchbrechen. Er musste demnach aufwendig geborgen werden.