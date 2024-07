Einen Unfall mit Verletzten gab es auf der A2 bei Irxleben in der Börde. Dort waren Rettungskräfte unterwegs.

Vorsicht auf A2 in der Börde! Nach Unfall mit Verletzten sind Rettungskräfte im Einsatz

Irxleben/DUR/us. - Zu einem Unfall mit Verletzten ist es offenbar am frühen Donnerstagmorgen auf der Autobahn 2 von Magdeburg in Richtung Braunschweig in der Börde gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach ist dort ein Fahrzeug zwischen Irxleben und der Ausfahrt Raststätte Börde Nord verunglückt. Auch Verletzte soll es geben.

Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz.