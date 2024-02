Autobahn in Sachsen-Anhalt Achtung, Autofahrer: Am Sonntag muss auf der A14 mehr Zeit eingeplant werden

Auf zwei Abschnitten der A14 in Sachsen-Anhalt wird der Verkehr am Sonntagmorgen in beiden Richtungen für 15 Minuten gestoppt. Auch die Überholspuren werden für eine Stunde gesperrt. Um welche Abschnitte es sich handelt.