Auto prallt gegen Lichtmast - 84-Jähriger wird reanimiert

Magdeburg - Ein 84 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Magdeburg verletzt und reanimiert worden. Der Mann war mit seinem Pkw aus der Erzbergerstraße kommend am Uniplatz gegen einen Lichtmast geprallt. Der bewusstlose Senior wurde aus dem Auto geborgen und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht, so die Mitteilung der Polizei. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. (mz)