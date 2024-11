Auf Überwachungskamera zu sehen Verdächtige flüchten nach Auto-Brand in Gnadau – 40.000 Euro Schaden

Zwei Autos haben am frühen Donnerstagmorgen in Gnadau gebrannt. Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera sind unmittelbar vor dem Brand zwei Unbekannte an den Autos zu sehen, die dann flüchten. Handelt es sich um Brandstiftung?