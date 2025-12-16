In Magdeburg sind zwei Menschen von mehreren Leuten angegriffen worden. Eines der Opfer wurde dabei mit einer Glasflasche verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Magdeburg. - Am 12. Dezember gegen 20 Uhr sind zwei Passanten in der Wilhelm-Klees-Straße in Magdeburg von neun bis elf Personen attackiert worden, teilt die Polizei mit.

Laut den Angaben gingen die Angreifer unvermittelt auf die zwei Personen los. Dabei habe jemand aus der Gruppe mit einer Glasflasche auf den Kopf eines der Opfer eingeschlagen, so die Polizei.

Angriff in Magdeburg: Polizei sucht Zeugen

Selbst als die Person zu Boden ging, hätten die Tatverdächtigen weiterhin auf sie eingeprügelt, so die Polizei weiter. Danach verließen sie den Tatort in Richtung Olvenstedter Platz. Ein mutmaßlicher Täter soll ein Fahrrad bei sich gehabt haben.

Das Opfer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu eingeleitet und sucht nun nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.