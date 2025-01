In Sangerhausen wurde am Montagabend ein 38-jähriger Mann von einem Trio verletzt. Das Opfer war mit seinem Hund auf Gassi-Runde, als die Täter mit Böllern nach dem Tier warfen. Als der Mann intervenierte, wurde er selbst angegriffen.

38-Jähriger in Sangerhausen verletzt

Sangerhausen/DUR. – In Sangerhausen ist am Montagabend ein 38-jähriger Mann von drei Angreifern verletzt worden. Laut Polizei war das Opfer gegen 18.30 Uhr mit seinem Hund auf Gassi-Tour, als er in der Friedrich-Engels-Straße auf das Trio traf.

Die drei Männer hätten mit Böllern nach dem Hund geworfen. Der Tierbesitzer versuchte daraufhin einen der Männer zu stellen. Dabei wurde er von seinem Gegenüber mit einem unbekannten Gegenstand am Kopf verletzt. Die drei Täter flohen. Der 38-Jährige informierte zunächst die Polizei und wurde schließlich im Krankenhaus behandelt.

Einer der Angreifer wurde als etwa 20 Jahre alt, deutsch und mit kurzen dunkelblonden Haaren beschrieben. Er war schwarz gekleidet und trug eine Kapuzenjacke.