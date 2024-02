Stendal/DUR. - Zu einem Angriff auf einen 21-Jährigen ist es am Dienstag gegen 16 Uhr in der Industriestraße in Stendal gekommen, so die Polizei.

Ein 21-jähriger Ladendetektiv beobachtete über die Videoüberwachung einen Mann. Dieser steckte sich einen Gegenstand in seine Tasche und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Daraufhin folgte er dem Mann gemeinsam mit einem 29-jährigen Zeugen.

Im Versuch, den Mann an der Flucht zu hindern, schlug dieser dem Ladendetektiv mit der Faust ins Gesicht. Dabei wurde der 21-Jährige verletzt. Durch den verletzten Ladendetektiv und den 29-jährigen Zeugen konnte der 27-Jährige mutmaßlich Täter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Auch die gestohlene Ware wurde bei dem Mann gefunden, heißt es.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren gegen den Dieb wurde eingeleitet.