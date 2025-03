Zu einer Körperverletzung kam es am Montagabend in Arendsee. Ein Mann soll zwei junge Männer geschlagen haben - scheinbar ohne Grund.

Angriff in Arendsee

Zwei junge Männer sind in Arendsee scheinbar ohne Grund von einem Mann angegriffen worden.

Arendsee. - In Arendsee sind am Montagabend die Fäuste geflogen. Nach Angaben der Polizei hielten sich gegen 20 Uhr drei junge Männer, jeweils mit einem Moped, im Bereich des Denkmals in der Amtsfreiheit auf.

Dann habe sich ihnen ein unbekannter Mann mit einem Hund genähert, heißt es weiter. Er habe zwei der jungen Männer aus bislang unbekannten Gründen gegen den Oberkörper geschlagen.

Der Mann wird als schätzungsweise 185 Zentimeter groß und 50 bis 60 Jahre alt beschrieben.

Zeugen, die Hinweise zur Körperverletzung oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03901/8480 bei der Polizei zu melden.