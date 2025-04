Kampfmittel beseitigt Detonation! Phosphor-Bombe explodiert beim Pflügen nahe Salzwedel - in Erde versteckt

An der Dorfstraße in Altmersleben nahe Salzwedel in der Altmark ist beim Pflügen eines Feldes eine im Boden lange versteckt gelegene Phosphor-Bombe detoniert.