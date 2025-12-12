In Schönebeck sind am Donnerstagmittag drei Personen bestohlen worden. Sie bemerkten jeweils erst an der Aldi-Kasse, dass das Portmonee fehlte. Ein Opfer soll eine mögliche Täterin gesehen haben.

Drei Personen im Aldi in Schönebeck ausgeraubt! Geldbörsen fehlten beim Bezahlen

Drei Personen sind am Donnerstagmittag in einem Aldi-Markt in Schönebeck bestohlen worden.

Schönebeck. – Am Donnerstagmittag sind in Schönebeck gleich drei Personen in einem Aldi-Markt bestohlen worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach waren die Beamten gegen 11.30 Uhr zum Aldi-Markt in der Magdeburger Straße gerufen worden. Zwischen 11 und 11.15 Uhr war demnach mindestens drei Personen, jeweils über 70 Jahre alt, die Geldbörse gestohlen worden.

Ein Opfer konnte nach Angaben der Polizei eine mögliche Täterin beschreiben:

etwa 1,6 Meter groß

zwischen 45 und 50 Jahre alt

soll sich ungewöhnlich nah an Personen aufgehalten haben

dunkler Steppmantel

scheinbar osteuropäisch

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die am Donnerstag zwischen 11 und 11.15 Uhr im Aldi-Markt in der Magdeburger Straße Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Salzlandkreis zu melden.