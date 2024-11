Leitplanke als Sprungschanze: Auto fährt bei Schmölln in Gegenverkehr - Ein Toter

Meerane. - Ein Auto ist in Sachsen auf der A4 auf die Mittelleitplanke gefahren und auf einen entgegenkommenden Wagen gekracht. Ein 62 Jahre alter Autofahrer wurde bei dem schweren Verkehrsunfall bei Meerane (Landkreis Zwickau) tödlich verletzt.

Eine 47-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau mitteilte.

Ein Auto ist auf der A4 frontal in den Gegenverkehr gerast. Foto: dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge kam die Frau am Morgen in einem Baustellenbereich erst nach rechts von der Spur ab. Sie versuchte gegenzulenken und fuhr mit dem Auto auf die Mittelleitplanke auf. Daraufhin landete ihr Wagen auf einem Auto im Gegenverkehr. Der 62 Jahre alte Fahrer erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Warum die Frau von der Spur abkam, war vorerst nicht klar.

Unfall auf A4: Vollsperrung gegen Mittag aufgehoben

Weitere Menschen seien nicht verletzt worden. Ein Hund, der sich im Wagen des Toten befand, konnte unverletzt geborgen werden. Das Tier wurde zu einem Tierarzt gebracht.

Der Unfall ereignete sich zwischen Meerane und Schmölln (Altenburger Land) nahe der Landesgrenze zu Thüringen. Die Autobahn wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Am Mittag rollte der Verkehr wieder.