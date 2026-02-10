Zwei Pkw waren auf der A2 zwischen Alleringersleben und Marienborn in einen Unfall verwickelt. Die Unfallstelle ist derzeit noch ungesichert.

Auf der Autobahn 2 hat es einen Unfall gegeben.

Haldensleben. – Auf der A2 zwischen Alleringersleben und Marienborn (Landkreis Börde) hat sich Dienstagmorgen auf dem rechten Fahrstreifen ein Unfall ereignet, in den zwei Fahrzeuge verwickelt waren, teilt die Polizei mit.

Die Unfallstelle sei derzeit noch ungesichert. Die Polizei bittet die Autofahrer, in diesem Bereich vorsichtig zu fahren. Es werde Stau erwartet. Details zum Unfallhergang oder zu Verletzten liegen derzeit noch nicht vor.