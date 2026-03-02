Mitten in der Nacht knallt es plötzlich auf der A2 bei Burg: Kurz darauf steht ein mit einem Traktor beladener Lkw in Flammen. Der Fahrer reagiert geistesgegenwärtig, lenkt den Lastwagen auf den Standstreifen und kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Der 59-Jährige Fahrer des Lkws lenkte sein Fahrzeug nach einem lauten Knall geistesgegenwärtig auf den Standstreifen. Kurze Zeit später stand das gesamte Fahrzeug in Flammen.

Burg. - In der Nacht zu Montag ist es auf der A2 kurz vor der Anschlussstelle Burg Ost in Fahrtrichtung Berlin zu dem Brand eines Lkw gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Demnach hörte ein 59-Jähriger Lkw-Fahrer gegen kurz nach 2 Uhr einen lauten Knall. Geistesgegenwärtig habe er sein Fahrzeug auf den Standstreifen gelenkt und den Laster verlassen. Dabei habe er festgestellt, dass aus einem Radkasten mit einem beschädigten Reifen Rauch aufgestiegen sei.

LKW brennt nach geplatztem Reifen komplett aus

Kurze Zeit später habe der mit einem Traktor beladene Lkw in Vollbrand gestanden. Laut der Polizei konnten die Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften den Brand schnell unter Kontrolle bekommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand werde von einem technischen Defekt in Form eines geplatzten Reifens als Brandursache ausgegangen. Der entstandene Sachschaden werde auf einen Betrag im oberen fünfstelligen Bereich geschätzt. Während der Löscharbeiten sei es zu Verkehrsbehinderungen gekommen.