Crash mit zwei Pkw auf der A2 zwischen Alleringersleben und Marienborn

Haldensleben. – Auf der A2 zwischen Alleringersleben und Marienborn (Landkreis Börde) hat sich Dienstagmorgen auf dem rechten Fahrstreifen ein Unfall ereignet, in den zwei Fahrzeuge verwickelt waren, teilt die Polizei mit.

Den Angaben zufolge ist die Unfallstelle inzwischen geräumt. Details zum Unfallhergang oder zu Verletzten liegen derzeit noch nicht vor.