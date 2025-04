Leck in Gefahrguttransport! Gase reizen Atemwege - Parkplatz bei Möckern gesperrt

Ein Gefahrguttransport leckt auf dem Parkplatz Wüstenforst bei Möckern an der A2.

Möckern. - Seit den frühen Mittwochabendstunden herrscht Ausnahmesituation auf dem Parkplatz Wüstenforst an der A2 bei Möckern, wie die Polizei meldet. Dort leckt in Richtung Hannover ein Gefahrguttransport.

Demnach fiel der undichte Transport bereits in den frühen Abendstunden auf dem Parkplatz auf, indem er Flüssigkeit verlor. Bei einer Untersuchung des Gefährts habe sich herausgestellt, dass bereits 50 Liter Peroxid in die Umwelt gelaufen war, heißt es. Durch das Auslaufen des Peroxids in Verbindung mit der Umgebungsluft seien gefährliche Gase entstanden, welche zu Atemwegsreizungen führen können.

Insgesamt seien 109 Kameraden der Feuerwehr und ein ABC-Trupp im Einsatz gewesen, um die Verunreinigungen zu beseitigen.

Der Parkplatz Wüstenforst ist immer noch gesperrt. Um 7 Uhr soll das Umweltamt die Gefahr für die Umgebung abschätzen.