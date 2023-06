A2: Folgeunfall am Stauende: Sperrung und Stau bei Burg in Richtung Hannover

A2/Burg (vs) - Zu einem Unfall ist es am Mittwochmorgen auf der Autobahn A2 bei Burg gekommen. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Demnach fuhr ein mit 20 Tonnen Eisenbahnschienen beladener Lkw kurz vor der Anschlussstelle Burg-Ost in die mobile Mittelschutzplanke der Baustelle. Der Lastwagen stellte sich daraufhin offenbar quer zur Fahrtrichtung und versperrte die Richtungsfahrbahn Hannover. Der 37-Jährige habe bei dem Unfall einen Schock erlitten und sich leicht an der Hand verletzte. Bei dem Unfall soll ein Gesamtschaden von 45.000 Euro entstanden sein.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme, Fahrbahnreinigungs- und Reparaturarbeiten an der beschädigten Leitplanke wurde die Richtungsfahrbahn voll gesperrt. Eine Ableitung erfolgt aktuell durch die zuständige Autobahnmeisterei an der Anschlussstelle Theeßen. Der fließende Verkehr in Fahrtrichtung Berlin wird momentan über den verbleibenden rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Es hatte sich am Mittwochmorgen nach dem Unfall ein Stau gebildet, an dessen Ende sich ein Folgeunfall ereignete.

Demnach war wiederum ein Lkw auf der Richtungsfahrbahn Hannover an dem Unfall beteiligt. Zwischen den Anschlussstellen Ziesar und Theeßen soll der Lkw-Fahrer auf einen vor ihm im rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw aufgefahren sein. Der 54-Jährige Fahrer verletzte sich bei dem Aufprall leicht.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.